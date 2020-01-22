Имущество завода "Уфалейникель" выставили на торги за 568 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 22 января. /ТАСС/. Имущество обанкротившегося градообразующего предприятия Верхнего Уфалея Челябинской области "Уфалейникель" выставлено на торги за 568 млн рублей. Цена может быть снижена до 10% от начальной, говорится в объявлении о торгах, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Уфалейникель" до своего банкротства был градообразующим предприятием моногорода Верхний Уфалей. В последние годы на нем трудилось 2,5 тыс. человек. Предприятие было остановлено по решению руководства из-за низких цен на продукцию.

"Организатор торгов - конкурсный управляющий открытого акционерного общества "Уфалейникель". <…> Начальная цена - 568 млн 699 тыс. 382,92 руб. Цена снижается на 10% от начальной цены каждые 10 календарных дней до минимальной цены - 10% от начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену на соответствующем периоде", - говорится в объявлении.

Предприятие "Уфалейникель" было остановлено по решению акционеров 1 апреля 2017 года. Главной причиной остановки на предприятии назвали низкий уровень цен на никель на Лондонской бирже металлов, на базе которой формируются отпускные цены компании. В октябре того же года арбитражный суд Челябинской области признал ОАО "Уфалейникель" банкротом.

До остановки производства "Уфалейникель" был вторым производителем никеля в России, его доля в объеме реализуемого металлического никеля на внутреннем рынке страны достигала 15%, на мировом рынке - 1%.

Город Верхний Уфалей (около 28 тыс. человек) в 2014 году распоряжением правительства РФ включен в перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Промышленность города ориентирована на машиностроение и металлургию.