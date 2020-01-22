{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дату довыборов в Тюменскую облдуму определят после прекращения полномочий Фалькова

Во вторник ректор Тюменского госуниверситета и депутат областной думы Валерий Фальков был назначен министром науки и высшего образования РФ

ТАСС, 22 января. Дата проведения дополнительных выборов в Тюменскую областную Думу будет определена после прекращения полномочий назначенного министром науки и высшего образования Валерия Фалькова, который был избран в региональный парламент в 2016 году. Об этом сообщил в среду ТАСС секретарь облизбиркома Андрей Николаев.

Во вторник президент РФ Владимир Путин назначил ректора Тюменского государственного университета Фалькова министром науки и высшего образования, на этом посту он сменил Михаила Котюкова.

На эту тему
Биография нового министра науки и высшего образования Валерия Фалькова

"Он избирался по одномандатному избирательному округу № 17. Когда могут пройти довыборы и пройдут ли, не могу сказать, потому что нет информации, написал ли он заявление о сложении полномочий. Когда постановление Думы будет принято о его отставке, тогда будем рассматривать вопрос о назначении довыборов", - сказал Николаев.

Как отметил председатель облдумы Сергей Корепанов, слова которого приводятся на сайте регионального парламента, благодаря усилиям Фалькова руководство Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, бизнес и наука включились в работу по созданию регионального научно-образовательного центра. Спикер поблагодарил нового министра науки за работу в качестве депутата областного парламента и в региональном политсовете "Единой России".

Фальков по образованию юрист, защитил кандидатскую диссертацию по теме "Совершенствование правового регулирования предвыборной агитации в РФ". С 2003 года по заданию органов исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа участвовал в разработке ряда проектов, а с 2004 по 2012 год проводил научно-правовые экспертизы. С 2015 года Фальков занимал должность ректора ТюмГУ, состоял в экспертном совете по мониторингу и прогнозированию кадровых потребностей Тюменской области.

Теги
РоссияТюменская областьФальков, Валерий Николаевич
Реклама на ТАСС
Прокуратура выявила нарушения градостроительного законодательства мэрией Екатеринбурга
В ведомстве отметили "многочисленные факты волокиты со стороны должностных лиц администрации"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС