Дату довыборов в Тюменскую облдуму определят после прекращения полномочий Фалькова

Во вторник президент РФ Владимир Путин назначил ректора Тюменского государственного университета Фалькова министром науки и высшего образования, на этом посту он сменил Михаила Котюкова.

ТАСС, 22 января. Дата проведения дополнительных выборов в Тюменскую областную Думу будет определена после прекращения полномочий назначенного министром науки и высшего образования Валерия Фалькова, который был избран в региональный парламент в 2016 году. Об этом сообщил в среду ТАСС секретарь облизбиркома Андрей Николаев.

"Он избирался по одномандатному избирательному округу № 17. Когда могут пройти довыборы и пройдут ли, не могу сказать, потому что нет информации, написал ли он заявление о сложении полномочий. Когда постановление Думы будет принято о его отставке, тогда будем рассматривать вопрос о назначении довыборов", - сказал Николаев.

Как отметил председатель облдумы Сергей Корепанов, слова которого приводятся на сайте регионального парламента, благодаря усилиям Фалькова руководство Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, бизнес и наука включились в работу по созданию регионального научно-образовательного центра. Спикер поблагодарил нового министра науки за работу в качестве депутата областного парламента и в региональном политсовете "Единой России".

Фальков по образованию юрист, защитил кандидатскую диссертацию по теме "Совершенствование правового регулирования предвыборной агитации в РФ". С 2003 года по заданию органов исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа участвовал в разработке ряда проектов, а с 2004 по 2012 год проводил научно-правовые экспертизы. С 2015 года Фальков занимал должность ректора ТюмГУ, состоял в экспертном совете по мониторингу и прогнозированию кадровых потребностей Тюменской области.