"Ельцин Центр" создаст интерактивную инсталляцию, посвященную памяти жертв Холокоста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Выставка "Спасители", посвященная 209 российским праведникам народов мира, спасавшим бывших узников концлагерей в годы Великой Отечественной войны, откроется 30 января в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге в рамках Недели памяти жертв Холокоста, в центре экспозиции - интерактивная инсталляция о жертвах Холокоста и спасавших их людях. Об этом сообщила ТАСС сотрудник Музея Бориса Ельцина Елена Володарская.

Почетное звание праведников народов мира присваиваются неевреям, которые, рискуя жизнью, спасали евреев в годы оккупации Европы нацистами, Холокоста. Присвоением званий занимается Израильский институт катастрофы и героизма, а имена праведников увековечиваются на мемориальном комплексе истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме.

"Выставка "Спасители" посвящена 209 российским праведникам народов мира. Благодаря современным технологиям и наглядным инсталляциям посетители будут вовлечены в виртуальный диалог между спасителями и спасенными", - сказала она. На официальном портале Екатеринбурга уточняется, что выставка откроется 30 января.

Володарская отметила, что в центре экспозиции на проекции внутри огромного цилиндра будут транслироваться истории спасенных. "Снаружи на цилиндре разместят таблички с именами всех российских праведников народов мира, часть табличек оставят пустыми - не обо всех известно. <…> Также на мониторах можно будет посмотреть интервью с ныне живущими праведниками народов мира, которые рассказывают о пережитых ужасах войны и о том, как им удалось спасать других людей", - добавила она, уточнив, что посетить выставку можно до 16 февраля.

Неделя памяти жертв Холокоста

Неделя памяти жертв Холокоста пройдет в Свердловской области с 20 января по 2 февраля 2020 года. В департаменте информационной политики региона подчеркнули, что выставка "Спасители" станет основным мероприятием, проводимым в регионе на этой неделе. 27 января в Екатеринбургском еврейском общинном центре "Синагога" пройдет церемония, посвященная Дню памяти жертв Холокоста, на которой будут присутствовать члены правительства, представители Ассоциации бывших узников гетто и нацистских лагерей, представители дипмиссий, национально-культурных объединений.

Кроме того, городской еврейский культурный центр "Менора" представит тематическую выставку, она будет организована в Доме народов Урала. "Смысл дня памяти - говорить с нееврейским миром о том, что это было, что повлекло за собой трагедию и как не допустить ее повторения", - передает департамент слова директора центра "Менора" Ирины Гуткиной. Также на сцене Театра балета "Щелкунчик" и Театра юного зрителя в Екатеринбурге школьники покажут спектакль для ветеранов и бывших узников концлагерей.

27 января отмечается Международный день памяти Холокоста, установленный Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. В этот день, 27 января 1945 года, советскими войсками был освобожден концлагерь Освенцим (Аушвиц).

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.