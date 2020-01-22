Урал и Сибирь ждут от нового главы Минобрнауки помощи в решении проблем регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Научные и образовательные организации Уральского и Сибирского федеральных округов ждут от нового главы Минобрнауки Валерия Фалькова внимания к проблемам регионов. В этом, по мнению председателя Уральского отделения РАН Валерия Чарушина, Фалькову поможет опыт работы в Тюменском государственном университете (ТюмГУ).
Президент России Владимир Путин во вторник утвердил новую структуру и состав правительства РФ. Министром науки и высшего образования был назначен ректор ТюмГУ Валерий Фальков, на этом посту он сменил Михаила Котюкова.
"Есть запрос на поддержку региональной науки, всегда был. Нам важно сохранять науку в регионах. Будем надеяться, что как человек, пришедший из региона, он ощущает эти проблемы региональной науки лучше, чем кто-то другой. Надеемся, что будут перемены к лучшему, мы оптимистично настроены", - сказал ТАСС Чарушин.
Успешное развитие ТюмГУ
По словам проректора ТюмГУ по науке и международным отношениям Андрея Толстикова, при Фалькове, который был избран ректором в 2013 году, вуз стал заметным на научном российском ландшафте за сравнительно короткий срок. "Это новые образовательные и научные гринфилды, такие как Школа перспективных исследований (SAS) и Институт X-Bio, созданные в 2016-2017 годах. Уже в 2019 году ТюмГУ вошел в рейтинг топ-500 в мире по наукам о растениях и животных и в топ-25 в мире по научным коллаборациям в этой предметной области. Это быстрое изменение, мы будем ждать таких же быстрых и позитивных изменений во всей системе российского высшего образования", - сказал он ТАСС.
Толстиков отметил, что при Фалькове получил активное развитие один из крупных проектов - межрегиональный Западно-Сибирский научно-образовательный центр (НОЦ), который представляет собой целый комплекс проектов. "Это один из первых НОЦ, созданных в России в рамках национального проекта "Наука", - отметил Толстиков.
Вклад Фалькова в развитие университета отметили и ректоры других вузов. "За время руководства Валерием Николаевичем главным тюменским университетом вуз значительно изменился: внедрены передовые цифровые технологии в образовании, улучшена инфраструктура, открыта Школа перспективных исследований - уникальный для России пример гринфилда в высшем образовании с привлечением мировых исследователей, наконец, повысился статус университета с тех пор, как он стал участником проекта "5-100", - сказал ТАСС ректор крупнейшего в округе Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.
Это мнение разделяет ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова. "Под его руководством ТюмГУ стал одним из ярчайших представителей проекта Минобрнауки "5-100", который открыл новые возможности для развития области", - сказала она. Оба тюменских вуза участвуют в проекте по созданию НОЦ, в котором приоритетными обозначены биоэкологическое и социогуманитарное направления, цифровая трансформация нефтегазовой отрасли, индивидуализация в образовании.
Особый взгляд на науку и образование
Как сказал ТАСС Толстиков, под руководством Фалькова вуз реализовал "смелые проекты" по трансформации образовательного процесса. Университет полностью перешел на обучение по индивидуальным траекториям, "что позволяет подготовить выпускников к быстро меняющимся запросам современного рынка труда".
Фальков подтвердил свою способность эффективно решать задачи развития научно-образовательного комплекса, считает ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский. "С одной стороны, у него очень четкое понимание национальных, региональных и международных контекстов и владение очень эффективными управленческими инструментами, связанными с организацией подбора команды, постановкой задач, ориентацией на результат. И в то же время желание глубоко разобраться в сути сложных процессов, которыми являются образование и наука, потому что они очень многослойные, многоконтекстные, связанные с различными целеустановками", - сказал Галажинский.
Ректор Сургутского госуниверситета (СурГУ) Сергей Косенок добавил, что при решении вопросов Фальков правильно расставляет приоритеты. "Являясь заместителем Валерия Фалькова, председателя Совета ректоров Тюменской области, могу отметить его профессионализм, высокие организаторские способности и стратегический тип мышления. В работе совета Валерий Николаевич правильно расставляет приоритеты при решении вопросов", - сказал он.
В 2018 году СурГУ и ТюмГУ подписали соглашение об объединении усилий, направленных на развитие учебной, научной, социально-экономической деятельности.
В свою очередь заместитель проректора по научной работе Югорского госуниверситета Ирина Такмашева сообщила ТАСС, что у Фалькова принципиально новый взгляд на работу системы высшего образования. "Так, например, в основу деятельности Западно-Сибирского НОЦ, созданного Валерием Николаевичем, была положена модель реализации проактивной деятельности, включающей исследовательскую, инновационную, технологическую и предпринимательскую составляющие", - сказала она. В вузе ожидают, что новый министр будет ориентироваться на обеспечение инновационного лидерства страны, социальную активность образования и содействие росту инноваций, создание условий для личностного роста и развития творческой индивидуальности, совершенствование материально-технической базы вузов.
Ожидания регионов
Председатель Сибирского отделения РАН (СО РАН) Валерий Пармон надеется на поддержание хороших контактов и связей с новым министром, уже сложившихся в регионе. "Мы надеемся, у нас контакты были хорошие, надеемся их продолжать. <…> Сибирское отделение взаимодействовало с ним по поводу создания НОЦ, Валерий Николаевич был даже в моем институте (Институт катализа СО РАН - прим. ТАСС), тогда мы обсуждали подготовку специалистов в наших новосибирских институтах", - сказал он.
"Мы ждем совместной созидательной работы, чтобы в стране начало наконец что-то создаваться, а не потребляться. Сейчас у министра сложная работа, которая определит ближайшее будущее. <…> Поэтому мы настроены на позитивные изменения, что в прекрасной команде федерального министерства, наконец, появится дирижер, который будет всем этим научным "оркестром" управлять и созидать", - сказал ТАСС первый зампред СО РАН Павел Логачев.
Врио ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Виктор Демин сказал ТАСС, что ожидает от нового министра поддержки в интеграции вузов Томска в "Большой университет", который направлен на объединение шести областных вузов для усиления их конкурентоспособности. "Он прекрасно понимает, что для решения масштабных задач научно-образовательного и технологического прорыва нужен другой масштаб участников и уровень интеграции. Поэтому мы в Томске ожидаем, что наш проект "Большой университет" найдет поддержку у нового министра", - сказал он.