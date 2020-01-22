Урал и Сибирь ждут от нового главы Минобрнауки помощи в решении проблем регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Научные и образовательные организации Уральского и Сибирского федеральных округов ждут от нового главы Минобрнауки Валерия Фалькова внимания к проблемам регионов. В этом, по мнению председателя Уральского отделения РАН Валерия Чарушина, Фалькову поможет опыт работы в Тюменском государственном университете (ТюмГУ). Президент России Владимир Путин во вторник утвердил новую структуру и состав правительства РФ. Министром науки и высшего образования был назначен ректор ТюмГУ Валерий Фальков, на этом посту он сменил Михаила Котюкова. "Есть запрос на поддержку региональной науки, всегда был. Нам важно сохранять науку в регионах. Будем надеяться, что как человек, пришедший из региона, он ощущает эти проблемы региональной науки лучше, чем кто-то другой. Надеемся, что будут перемены к лучшему, мы оптимистично настроены", - сказал ТАСС Чарушин. Успешное развитие ТюмГУ По словам проректора ТюмГУ по науке и международным отношениям Андрея Толстикова, при Фалькове, который был избран ректором в 2013 году, вуз стал заметным на научном российском ландшафте за сравнительно короткий срок. "Это новые образовательные и научные гринфилды, такие как Школа перспективных исследований (SAS) и Институт X-Bio, созданные в 2016-2017 годах. Уже в 2019 году ТюмГУ вошел в рейтинг топ-500 в мире по наукам о растениях и животных и в топ-25 в мире по научным коллаборациям в этой предметной области. Это быстрое изменение, мы будем ждать таких же быстрых и позитивных изменений во всей системе российского высшего образования", - сказал он ТАСС.

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Толстиков отметил, что при Фалькове получил активное развитие один из крупных проектов - межрегиональный Западно-Сибирский научно-образовательный центр (НОЦ), который представляет собой целый комплекс проектов. "Это один из первых НОЦ, созданных в России в рамках национального проекта "Наука", - отметил Толстиков. Вклад Фалькова в развитие университета отметили и ректоры других вузов. "За время руководства Валерием Николаевичем главным тюменским университетом вуз значительно изменился: внедрены передовые цифровые технологии в образовании, улучшена инфраструктура, открыта Школа перспективных исследований - уникальный для России пример гринфилда в высшем образовании с привлечением мировых исследователей, наконец, повысился статус университета с тех пор, как он стал участником проекта "5-100", - сказал ТАСС ректор крупнейшего в округе Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. Это мнение разделяет ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова. "Под его руководством ТюмГУ стал одним из ярчайших представителей проекта Минобрнауки "5-100", который открыл новые возможности для развития области", - сказала она. Оба тюменских вуза участвуют в проекте по созданию НОЦ, в котором приоритетными обозначены биоэкологическое и социогуманитарное направления, цифровая трансформация нефтегазовой отрасли, индивидуализация в образовании. Особый взгляд на науку и образование Как сказал ТАСС Толстиков, под руководством Фалькова вуз реализовал "смелые проекты" по трансформации образовательного процесса. Университет полностью перешел на обучение по индивидуальным траекториям, "что позволяет подготовить выпускников к быстро меняющимся запросам современного рынка труда". Фальков подтвердил свою способность эффективно решать задачи развития научно-образовательного комплекса, считает ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский. "С одной стороны, у него очень четкое понимание национальных, региональных и международных контекстов и владение очень эффективными управленческими инструментами, связанными с организацией подбора команды, постановкой задач, ориентацией на результат. И в то же время желание глубоко разобраться в сути сложных процессов, которыми являются образование и наука, потому что они очень многослойные, многоконтекстные, связанные с различными целеустановками", - сказал Галажинский.