Сектор международных воздушных линий аэропорта Челябинска расширят до июня 2020 года

ЧЕЛЯБИНСК, 22 января. /ТАСС/. Срок окончания работ по расширению сектора международных воздушных линий аэропорта Челябинска запланирован на 30 мая 2020 года. Об этом сообщил заместитель губернатора области Сергей Шаль на заседании организационного комитета региона по подготовке мероприятий года председательства РФ в ШОС и группе стран БРИКС в 2020 году.

Президент России Владимир Путин 15 августа подписал указ о переносе саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург, где они пройдут 21-23 июля 2020 года. Из-за увеличения числа участников ряд мероприятий пройдет в Челябинске, но сами саммиты - в Петербурге.

"То, что касается расширения сектора международных воздушных линий, технического перевооружения воздушного пункта пропуска через государственную границу - работы ведутся. Срок окончания работ - 30 мая 2020 года", - сказал Шаль.

Он добавил, что продолжается реконструкция аэродромной площадки. "Есть некоторое отставание от графика производства работ по устройству стоянок, но в связи с тем, что основная масса гостей прилетит в Челябинск рейсовыми самолетами, то есть стандартно, без чартеров, то это никак не отразится на работе аэропорта", - уточнил Шаль.

В ноябре 2019 года был запущен новый терминал челябинского аэропорта, который строили с лета 2018 года. Общая площадь нового терминала в полтора раза больше площади старого, он рассчитан на 900 пассажиров в час и отвечает всем современным требованиям, в том числе оборудован для обслуживания маломобильных пассажиров.

Международный аэропорт Челябинск (Баландино) имени И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. По итогам 2018 года аэропорт обслужил 1,6 млн пассажиров.

ШОС и БРИКС

Шанхайская организация сотрудничества - постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого объявили 15 июня 2001 года в Шанхае. Членами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Было основано в июне 2006 года.