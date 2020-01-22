На юге Челябинской области столкнулись восемь автомобилей

ЧЕЛЯБИНСК, 22 января. /ТАСС/. Снег и сильный ветер стали одной из причин столкновения восьми автомобилей на трассе под Магнитогорском, в результате аварии никто не пострадал, сообщили ТАСС в отделении пропаганды областной ГИБДД.

По данным синоптиков, на момент столкновения в районе ДТП было минус 4 градуса, шел снег, сила ветра достигала 16 метров в секунду.

"Сегодня в 13:00 (11:00 мск) на 200-м километре автодороги Южноуральск - Магнитогорск из-за погодных условий произошло столкновение восьми автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из людей не пострадал, автомобили получили механические повреждения", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что на место ДТП прибыли сотрудники областного полка ДПС, ГИБДД города Магнитогорска и Агаповского района. Они регулировали движение и оказали помощь водителям, что помогло избежать затора на дороге.