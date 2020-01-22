Обманутым дольщикам в Югре впервые в России предоставят маневренное жилье до сдачи дома

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 января. /ТАСС/. Новый дом для обманутых дольщиков в Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) планируется сдать в эксплуатацию в июле 2021 года, до этого времени дольщикам предоставят благоустроенные квартиры из маневренного фонда муниципалитета, это первый подобный опыт в России, сообщила в среду ТАСС заместитель главы города Мария Ванькова.

Лангепас - город на востоке Югры, в котором проживают около 44,5 тыс. человек. Основной компанией в муниципалитете является "Лукойл".

"Впервые в России в Лангепасе для обманутых дольщиков будет предоставлены благоустроенные квартиры из маневренного фонда муниципалитета. Заезжать в них они начнут в ближайшее время", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, ранее такая практика в стране не применялась. "Мы проанализировали практику. В стране ранее подобного опыта нигде не было, поэтому перед принятием данного решения прошла большая работа по согласованию на различных уровнях", - сказала Ванькова.

Она отметила, что для обманутых дольщиков вместо первоначально планируемого здания будет возведен новый капитальный дом. "Окончить строительство дома, где приобрели квартиры дольщики, оказалось невозможным, поэтому будет возведен новый дом. <…> Всего новые квартиры ждут 10 семей, часть из которых многодетные", - уточнила она.

Как поясняется в сообщении в официальном сообществе администрации Лангепаса в социальной сети "ВКонтакте", в настоящий момент проект будущей девятиэтажки на 80 квартир уже готов и проходит государственную экспертизу. Эта процедура должна завершиться к середине марта, после чего администрация муниципалитета выдаст разрешение на строительство. Работы на объекте начнутся к 1 апреля. Построен дом будет с применением современных технологий, в том числе и энергосберегающих. Предполагаемый срок окончания работ - 1 июля 2021 года.