В Кургане задержали мужчину, напавшего на полицейские машины и АЗС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемого в повреждении личных и служебных автомобилей сотрудников межмуниципального отдела МВД, а также колонки автозаправочной станции (АЗС) в Шумихе (Курганская область). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В Шумихе 37-летний неработающий местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночь на 19 января умышленно повредил личные и служебные автомобили сотрудников полиции, припаркованные у отдела. Механические повреждения получили два транспортных средства межмуниципального отдела МВД России "Шумихинский". Скрывшись с места происшествия, злоумышленник заехал на АЗС, где потребовал заправить его автомобиль, но, получив отказ, намеренно наехал на колонку автозаправочной станции. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества, мера пресечения в отношении задержанного избирается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при задержании злоумышленник не реагировал на требования правоохранительных органов, повредил преследовавший его автомобиль ДПС. В результате полицейские применили табельное оружие, повредив колеса автомобиля нарушителя.

В пресс-службе уточнили, что общий ущерб от повреждений двух автомобилей МВД составил более 65 тыс. рублей. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.