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Военные под прикрытием Ми-24 и Ми-8 развернут полевые командные пункты на Урале

В учениях в Екатеринбурге задействованы более 500 военнослужащих Центрального военного округа
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© Пресс-служба Центрального военного округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Военнослужащие бригады управления Центрального военного округа развернут основную и резервную системы командных пунктов в ходе учений, стартовавших в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

"Более 500 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) задействованы в учении, стартовавшем в Екатеринбурге. К учению привлечены военнослужащие бригады управления, задействовано около ста единиц техники. Военнослужащие отработают переброску в районы розыгрыша практических действий под Екатеринбургом, развернут полевую основную и резервную системы командных пунктов округа, в том числе с помощью помехозащищенных полевых волоконно-оптических кабелей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что применение кабелей позволит увеличить дальность и объем передаваемой информации, расширить спектр передаваемых сигналов: видеоконтента и пакетов цифровых данных.

"В практических действиях задействована армейская авиация ЦВО. Экипажи ударных вертолетов Ми-24П и Ми-8 бригады армейской авиации, дислоцированной в Свердловской области, обеспечат разведку и прикрытие с воздуха колонн техники на марше", - уточнили в округе.

Учения завершатся в конце недели.

Теги
РоссияСвердловская область
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