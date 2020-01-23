Территории школ и детсадов Екатеринбурга осматривают из-за сообщения о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Руководители школ и детских садов Екатеринбурга во взаимодействии с правоохранительными органами проводят осмотр территорий из-за сообщения о минировании, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе департамента образования города.

"Департамент образования осведомлен от официального источника, что поступила информация о минировании всех общеобразовательных школ и детских садов города. Сейчас руководители каждого своего образовательного учреждения во взаимодействии с правоохранительными органами проводят осмотр территорий и всех помещений. Усилен контроль пропускного режима в образовательные учреждения", - уточнили в пресс-службе.

На прошлой неделе, 15 января, аналогичное сообщение о минировании всех школ и детских садов города также поступало в департамент образования. Тогда полиция опасных предметов не обнаружила.

Кроме того, в администрацию Екатеринбурга поступило сообщение о минировании здания мэрии.



"После поступления сообщения о минировании в здание администрации приехали сотрудники правоохранительных органов и кинологи. Проверка показала, что сообщение было ложным", - сказали в пресс-службе, добавив, что эвакуация сотрудников администрации не потребовалась.