На Урале рабочие автомойки погибли в ходе промывки изнутри автоцистерны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух работников автомойки во время промывки автоцистерны грузовика изнутри в Камышлове Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

"Вечером 22 января 2020 года в правоохранительные органы Камышловского городского округа поступило сообщение о смерти двух работников автомойки во время промывки автоцистерны изнутри. Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному факту Камышловским межрайонным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что в фуре перевозилась партия дистиллированного таллового масла.