Курганские власти заплатят 20 тыс. рублей за данные о производстве контрафактного алкоголя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Правительство Курганской области решило бороться с поддельным алкоголем, материально поощряя жителей, которые сообщают о точках незаконной торговли и о цехах по его производству. В случае подтверждения данных за информацию о точке можно будет получить 1 тыс. рублей, за информацию о цехе - 20 тыс. рублей, сообщила пресс-служба главы региона.

"Нанести удар по незаконному обороту поддельной и контрафактной алкогольной продукции намерены власти Курганской области при поддержке общественников и правоохранительных структур. По поручению губернатора Вадима Шумкова в регионе стартовала акция "Стоп - нелегальный алкоголь". <…> Сообщить о фактах продажи и производства контрафактной алкогольной продукции можно по телефону горячей линии: 8-800-2010-895", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрафактный алкоголь угрожает жизни и здоровью жителей, наносит ущерб бюджету, который недополучает средства от акцизных платежей.

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году в Курганской области контрафактным алкоголем отравились 397 человек, 186 из них умерли.