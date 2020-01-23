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Сообщение о минировании детсадов и школ в Екатеринбурге не подтвердилось

В четверг также появилась ложная информация о минировании администрации города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Специалисты не обнаружили опасных предметов на территориях детских садов и школ Екатеринбурга после информации о минировании, сообщили в четверг в пресс-службе департамента образования города.

"На сейчас проверены все муниципальные образовательные организации города, угроз не обнаружено", - говорится в сообщении департамента.

Также в четверг днем появилась ложная информация о минировании администрации Екатеринбурга. На прошлой неделе, 15 января, аналогичное сообщение о минировании всех школ и детских садов города также поступало в департамент образования.

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