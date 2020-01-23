Села Свердловской области получат почти 1 млрд рублей из бюджета за три года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Сельские территории Свердловской области по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" получат 920 млн рублей из федерального и регионального бюджетов в течение трех лет в период с 2020 года, сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"Более 920 млн рублей будут направлены из федерального и областного бюджетов в течение трех лет, начиная с 2020 года, на развитие сел Свердловской области в рамках госпрограммы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", принятой в 2019 году. Эти средства пойдут на жилищное строительство и благоустройство домовладений, на создание инфраструктуры и улучшение облика уральских сел, а также на развитие транспорта и содействие занятости жителей таких территорий", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление губернатора области Евгения Куйвашева.

С 2015 года по областной госпрограмме было привлечено 2,5 млрд рублей, направленных на улучшение жилищных условий сельских жителей. Со ссылкой на министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрия Дегтярева, в сообщении отмечается, что это позволило построить или приобрести более 200 тысяч квадратных метров жилья и осуществить социальные выплаты для 2,9 тыс. семей. Также на территории области было построено 306 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, что позволило газифицировать 67 сельских населенных пунктов.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн руб. должен быть выделен из федерального бюджета.