Курганская компания заявила об отказе заниматься водоотведением после снижения тарифов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Водоснабжающая компания "Водный союз" заявила об отказе заниматься организацией водоотведения в рабочем поселке Варгаши в Курганской области. Решение вызвано отсутствием утвержденного тарифа на услугу и убыточностью деятельности компании в муниципалитете, сообщает пресс-служба компании в четверг.

Ранее правительство Курганской области снизило тарифы на территории региона, в том числе на водоснабжение и водоотведение. Варгаши - административный центр Варгашинского района, в рабочем поселке живет порядка 9 тыс. человек, здесь расположена территория опережающего развития (ТОР) "Варгаши".

"В связи с тем, что в конце 2019 года департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области не утвердил тариф на водоотведение в поселке Варгаши, "Водный союз", отвечавший за этот вид деятельности, вынужден ее прекратить. <…> В связи с отсутствием тарифа и ранее убыточной деятельностью мы больше не имеем возможности продолжать работу по водоотведению в Варгашах", - пояснили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что прием и перекачка стоков в Варгашах не будет входить в обязанности компании с 30 января. В пресс-службе подчеркивают, что компания проинформировала администрацию поселка о таком решении заблаговременно.

Риски компании

В пресс-службе уточнили, что в Варгашах тариф на воду остался прежним, а тариф на водоотведение не был утвержден. При этом, со слов пресс-службы, с этого года тариф на водоснабжение был снижен в двух муниципалитетах, где компания также осуществляет свою деятельность - в Кургане на 6,2% (тариф на водоотведение при этом не изменился) и в Куртамыше на 1,3% (водоотведение же подешевело на 31,9%). В результате компания понесет дополнительные убытки в размере 50 млн рублей, утверждают в пресс-службе.

"В связи с решением уполномоченного органа, "Водный союз" оказался в очень сложной финансовой ситуации. При возникновении аварий на сетях, имеющих 100-процентный износ, у компании не будет возможности для их устранения", - приводит пресс-служба слова гендиректора компании Владимира Овсянникова.

Также сейчас в Арбитражном суде области рассматривается иск "Водного союза" к департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации Кургана о взыскании задолженности по субсидии 2019 года в размере 229,8 млн рублей.

Позиция властей

В правительстве Курганской области сообщили, что "Водный союз" является гарантирующей организацией в поселке Варгаши и не имеет права расторгнуть договор на обслуживание сетей водоотведения в одностороннем порядке - это запрещено законом. Власти также сообщили ТАСС, что в период действия договора аренды компания, получая плату от населения по тарифу, построила пять канализационно-насосных станций в поселке. Сейчас они являются собственностью компании, но без них оказание услуг по водоотведению и по отведению жидких бытовых отходов (ЖБО) невозможно.

Там также пояснили, что уполномоченный департамент не утвердил тариф на водоотведение для компании на 2020 год, потому что он предполагает расходы на очистку сточных вод, но фактически в Варгашах нет очистных сооружений, и такие услуги не оказываются.

В правительстве региона отметили, что для разрешения проблемного вопроса "Водному союзу" предложено заключить с администрацией договор гражданско-правового характера на отведение ЖБО. "Это не регулируемый государством вид услуги. Отведение ЖБО отличается от водоотведения тем, что в первом варианте не предусмотрена очистка сточных вод. В рамках такого договора компания могла бы продолжать свою деятельность", - пояснили в пресс-службе.

Там также уточнили, что, по данным органов местного самоуправления, такой вариант рассматривался компанией, но стоимость, которую она обозначила для такой услуги, в два раза превысила действующий в 2019 году тариф на водоотведение, что не позволило урегулировать вопрос.

Также в правительстве подчеркнули, что "Водный союз" не сообщал об убытках при деятельности в Варгашах, хотя при наличии таковых должен был поставить в известность департамент государственного регулирования цен и тарифов региона.

"Правительством Курганской области предпринимаются меры для урегулирования вопроса, ситуация находится на контроле. Прорабатывается вопрос строительства очистных сооружений в поселке", - резюмировали в пресс-службе.