Цирковой слон во время прогулки вышел на одну из центральных улиц Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Цирковой слон вышел в центре Екатеринбурга на проезжую часть улицы 8 марта. Слон находился на прогулке, сообщила в четверг ТАСС директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова.
"Это наш цирковой слон, из цирка он не сбегал, он просто пошел погулять. С ним были дрессировщики. Его вывели подышать к дереву, и он решил пройтись чуть дальше запланированного", - сказала Бортникова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
⠀ Сегодня мы отправляем программу «Итальянский цирк» на гастроли в Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке. Главными героями новогодних гастролей выступали индийские слонихи: 45-летняя Карла и 50-летняя Рании. Екатеринбургский цирк устроен так, что погрузка происходит за территорией. При выходе за пределы, слоны невероятно обрадовались снегу, обратили внимание на деревья, увидели проходящих пешеходов и приняли их за зрителей Рании осталась около дерева, а Карла через дорогу пошла к горке снега! Слоны, конечно же, не реквизит – у них свой характер, свои манеры, эмоции и они, безусловно, очень умны. Они захотели получить эмоций перед длительным переездом – они их получили, и, конечно же, неожиданно доставили много радости жителям Екатеринбурга! ⠀ Так получилось, что в Екатеринбургском цирке сейчас большое количество животных, вот слоны и решили немного развеяться и выйти на прогулку в сопровождении итальянских дрессировщиков и служащих. Всё хорошо! В добрый путь, трёхтонные очаровашки!
В городском управлении ГИБДД добавили, что их сотрудники оказывали помощь работникам цирка во время поимки - перекрывали движение транспортных средств на выезде из цирка, обеспечивая, тем самым безопасность на дороге.