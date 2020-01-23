Цирковой слон во время прогулки вышел на одну из центральных улиц Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Цирковой слон вышел в центре Екатеринбурга на проезжую часть улицы 8 марта. Слон находился на прогулке, сообщила в четверг ТАСС директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова.

"Это наш цирковой слон, из цирка он не сбегал, он просто пошел погулять. С ним были дрессировщики. Его вывели подышать к дереву, и он решил пройтись чуть дальше запланированного", - сказала Бортникова.