Отцу убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика предъявили обвинение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Отец убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика обвиняется в истязании детей, сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга, который в четверг продлил мужчине арест до 27 мая. В декабре мужчина был арестован до 26 января.

Причиной смерти девятилетнего мальчика, тело которого обнаружили в екатеринбургском парке в конце ноября прошлого года, стала механическая асфиксия. В ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, ребенка убил отец, который расправился с сыном в связи с возникшей личной неприязнью. По данным местных СМИ, мужчина является членом секты "Ученики Христа".

"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Арест продлен до 27 мая включительно", - сказали в пресс-службе.

Убийство произошло 28 ноября в Чкаловском районе Екатеринбурга. 2 декабря отец ребенка был арестован Ленинским районным судом Екатеринбурга до 26 января 2020 года. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")".