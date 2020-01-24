В пятиэтажке на Урале произошел хлопок газа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси произошел в пятницу в пятиэтажном доме в Каменске-Уральском Свердловской области, в результате пострадал один человек, еще 35 эвакуированы. Угрозы разрушения дома нет, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"В 04:50 (02:50 мск) в однокомнатной квартире в пятиэтажном панельном доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания", - сказал Горелых. По его словам после ЧП в больницу попала женщина 1986 года рождения с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и алкогольное опьянение". Произошло разрушение не несущей стены, из дома эвакуировано 35 человек, из них шесть несовершеннолетних.

Он добавил, что, по предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием. "Сотрудники полиции и МЧС проводят тщательное обследование помещений дома. Газ в доме перекрыт. На месте, помимо сотрудников регионального МВД и МЧС, работает скорая помощь, а также глава администрации Синарского района Алексей Ялунин. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение", - уточнил Горелых.

В пресс-службе регионального МЧС в свою очередь сообщили, что эвакуированные жители находятся в пунктах временного размещения. "Для оценки последствий хлопка из Екатеринбурга направлен диагностический комплекс "Струна", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного главка.

По данным ГУ МЧС, пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. В региональном главке МВД уточнили, что она не является собственницей помещения.

В новость внесены изменения (06:29 мск) - добавлены подробности от МЧС.