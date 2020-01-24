СК изучит документацию газового оборудования дома на Урале, где произошел хлопок газа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК России по Свердловской области проверят документацию, касающуюся установки, эксплуатации и обслуживания газового оборудования в доме Каменска-Уральского, где в пятницу утром произошел хлопок газа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

Ранее в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что в Каменске-Уральском произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого один человек пострадал, более 30 были эвакуированы. "Следователем территориального следственного отдела СК России совместно с сотрудниками газовой службы, МЧС и полиции проводится осмотр места происшествия, опрашиваются местные жители, представители организации, обслуживающей данный жилой дом. Истребуется документация, касающаяся установки, эксплуатации и обслуживания газового оборудования в данном жилом доме. Устанавливаются точные причины и обстоятельства произошедшего, а также размер причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что для определения степени тяжести вреда, причиненного пострадавшей женщине, будет проведена соответствующая судебная экспертиза. "По итогам доследственной проверки следователь СК примет процессуальное решение", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе ГК "Газэкс" сообщили, что при обследовании квартиры аварийной бригадой установлено, что кран у газовой плиты находился в закрытом положении, краники у плиты также закрыты. При визуальном осмотре деформации плиты не обнаружено. По информации пресс-службы компании, подъезд дома временно отключен от газоснабжения. "Система газопотребления дома находится в рабочем состоянии. Техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось по графику в июне 2019 года. Причины взрыва устанавливаются. По предварительной версии, хозяйка нарушила правила пользования газовым оборудованием", - говорится в сообщении пресс-службы.

В связи с ЧП полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов дал поручение руководителям региональных управлений МЧС, МВД, Следственного комитета России, а также руководству Свердловской области о незамедлительном принятии всех необходимых мер, сообщает пресс-служба полпреда. "Особое внимание обращено на необходимость полного обследования жилого дома для оперативного установления причин произошедшего, а также принятия решения по его дальнейшей эксплуатации. Ситуация будет находиться на постоянном контроле Цуканова", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (10:56 мск) - добавлен комментарий полпреда в УФО.