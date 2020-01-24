Полиция определила фигурантов дела о беспорядках на акциях против храма в Екатеринбурге

В июне 2019 года источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал о возбуждении бесфигурантного уголовного дела о массовых беспорядках, которое было возбуждено после проведения в мае несогласованных акций против строительства собора.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Полиция определила фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в сквере Екатеринбурга, которое было возбуждено после проведения несогласованных акций против строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков на пресс-конференции в областном главке в пятницу.

"Фигуранты есть, и не один. По обоим делам [о разрушении забора и о массовых беспорядках]. Прежде, чем направить дела в суд, проводим большой комплекс мероприятий. Те, кто виновен, понесут наказание", - сказал Мешков, отвечая на вопрос о расследовании уголовных дел о массовых беспорядках и о разрушении забора во время майских событий.

Начальник ГУ МВД не уточнил, в отношении кого возбуждены уголовные дела. "В основном привлекались граждане, которые оказывали сопротивление органам власти", - добавил он.

Собор святой Екатерины, разрушенный в 1930 году, планировали построить на новом месте в сквере в центре Екатеринбурга. Все формальности были соблюдены, однако фактическое начало строительства вызвало недовольство горожан - 13 мая 2019 года они вышли на стихийную акцию протеста, которая продолжалась несколько дней. Президент РФ Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. В результате место будущего строительства храма было изменено - он будет построен на месте бывшего Приборостроительного завода в другой части центра города.