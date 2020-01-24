На Урале сняли мультфильм о Бажове

Каладжиди отметила, что в мультфильме царит атмосфера старых новогодних игрушек из ваты, стеклянных шишек и засыпанных снегом улиц старого Екатеринбурга. Мультфильм исполнен в технике перекладки, когда персонаж рисуется один раз, а его движение обеспечивается за счет перекладывания его отдельных частей - рук, ног, головы, пальцев.

"В Студии анимации ИКЦ, открывшейся в августе 2018 года, закончили снимать два первых мультфильма. В Доме кино [в Екатеринбурге] состоялся их технический показ. <…> Анимационный фильм Надежды Добрыниной "Валенки" рассказывает историю, которая по легенде произошла в 50-е годы с Павлом Бажовым и его литературным редактором Валентиной Артюшиной", - сообщила она.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Студия анимации Инновационного культурного центра Первоуральска (Свердловская область) создала анимационный фильм "Валенки", рассказывающий об истории из жизни писателя Павла Бажова и его литературного редактора, которая по легенде произошла в 50-е годы. Об этом в пятницу сообщила главный специалист по связям с общественностью центра Екатерина Каладжиди.

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Еще один снятый студией мультфильм - лента Елены Лапшиной. В рисованном мультфильме рассказывается о Невьянской башне - памятнике архитектуры первой половины XVIII века уральского города Невьянска (включена в список наклонных башен мира). "Я старалась рассказать о башне на языке подростка, чтобы было не скучно смотреть даже современным детям, которым сложно сосредоточить внимание", - передает центр слова автора мультфильма.

Каладжиди уточнила, что обе ленты войдут в анимационный сериал "Уральские байки" - серию мультфильмов, посвященных истории Урала, в основе которых лежат местные легенды и поверья. "Первые три серии "Баек" увидели свет в 2008 году, идея их создания принадлежит известному уральскому аниматору Сергею Айнутдинову. Заняв должность художественного руководителя нашей студии, он решил продолжить работу над сериалом. И благодаря поддержке Министерства культуры Свердловской области началась реализация проекта", - добавила она.

Сейчас ленты должны получить прокатные удостоверения, и через несколько месяцев зритель сможет увидеть мультфильмы. Их представят в Первоуральске и Екатеринбурге (в Доме кино).

Весной этого года планируется завершить работу над еще одним мультфильмом сериала. В нем автор расскажет о щелпах - вездесущих любопытных существах, способных принимать вид растений, животных или человека, по легендам населявших уральские леса.

"Созданные мультфильмы будут продвигать наш регион за его пределами, потому что на языке, понятном молодому зрителю, рассказывают историю Свердловской области", - цитирует Каладжиди гендиректора Инновационного культурного центра Николая Михайлова об "Уральских байках".

Идею создания культурных центров в малых и средних городах России в 2012 году поддержал бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Центр в Первоуральске был пилотным, его открыли в 2016 году, а студия анимации была создана здесь в августе 2018 года. Центры совмещают культурную и образовательную функции. Здесь проходят выставки современного искусства, концерты, кинопоказы, лекции, курсы, работают кружки.