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Налог на самозанятых может затронуть до 50 тыс. жителей Свердловской области

С начала 2020 года в регионе уже зарегистрированы три тысячи самозанятых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) может охватить от 30 до 50 тыс. жителей Свердловской области, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян.

Режим самозанятых появился как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.

"С 1 января Свердловская область присоединилась к эксперименту по налогу на профессиональный доход. Кроме нас, еще 22 региона в этом эксперименте участвуют. По мнению экспертов, в Свердловской области он может быть потенциально интересен от 30 до 50 тыс. человек", - сказал Копелян, добавив, что с начала 2020 года в регионе уже зарегистрированы 3 тыс. самозанятых.

В декабре прошлого года он сообщал данные по четырем пилотным регионам: со ссылкой на Минэкономразвития РФ он рассказал, что в Калуге зарегистрировалось 7 тысяч самозанятых, по Московской области - 46 тыс., по Татарстану - 27 тыс., а в Москве - 120 тыс. По расчетам Минэкономразвития РФ, к концу 2024 года в стране самозанятыми должны стать 2,4 миллиона человек.

Теги
РоссияСвердловская область
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