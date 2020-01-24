"Русснефть" ликвидировала в ХМАО шламовые амбары через четыре года после решения суда

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 января. /ТАСС/. Компании "Белые ночи" и "Варьеганнефть" (принадлежит "Русснефти", входящей в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) ликвидировали шламовые амбары на Западно-Варьеганском месторождении нефти в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры. Решение было исполнено спустя почти четыре года после его вынесения.

"Компании "Белые ночи" и "Варьеганнефть" размещали отходы бурения (буровой шлам) в шламовых амбарах Западно-Варьеганского месторождения нефти в Нижневартовском районе. При этом в нарушение действующего законодательства ежемесячный мониторинг состояния подземных грунтовых вод не проводился. По окончании строительства кустовых площадок юридическими лицами не приняты меры к ликвидации шламовых амбаров и рекультивации нарушенных земель", - говорится в сообщении.

В результате прокуратура обратилась в суд с требованием к компаниям устранить выявленные нарушения.

Как сообщается в материалах Радужнинского городского суда, решение по данным компаниям было вынесено в марте 2016 года. В документах поясняется, что компания "Белые ночи", имея лицензию на разработку Западно-Варьеганского месторождения, заключила с "Варьеганнефтью" договор операторских услуг по добыче нефти. После этого на месторождении в 2014-2015 годах проводилось бурение скважин, которое и привело к образованию шламовых амбаров.

В ходе разбирательств суд обязал компании рекультивировать земельные участки, на которых были размещены шламовые амбары.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, ведомству пришлось вмешиваться, чтобы завершился процесс рекультивации. "Рекультивация была завершена только после того, как в отношении компаний было открыто принудительное исполнительное производство", - сказал собеседник агентства.