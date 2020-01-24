Более 20 мероприятий для популяризации закона о самозанятых пройдет на Урале в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) планирует провести более 20 мероприятий для популяризации специального налогового режима для самозанятых граждан в 2020 году, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе фонда.

Режим самозанятых появился как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.

"Всего планируется провести более 20 мероприятий, чтобы познакомить свердловчан с особенностями закона и оказать иные меры поддержки", - сказали в пресс-службе.

В пятницу в Екатеринбурге уже прошел первый семинар на тему применения нового налогового режима для самозанятых. Мероприятие проводится в рамках проекта "Юридические часы", который СОФПП реализует совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей Свердловской области. По информации пресс-службы фонда, семинар собрал около 200 человек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СОФПП, в феврале планируется провести два крупных форума в Заречном и Нижнем Тагиле, в этом же месяце на территории Свердловской области на регулярной основе начнутся обучающие мероприятия с юристами, а в коворкинге в центре "Мой бизнес" вновь зарегистрированные самозанятые смогут принять участие в мероприятиях центра наравне с представителями малого и среднего предпринимательства. Также планируется открыть горячую телефонную линию и показать серию сюжетов на Youtube-канале "#мыпробизнес".

"Люди, которые вышли из тени и начали платить налоги со своей доходной деятельности, увеличивают экономически активную часть населения, а мы заинтересованы в таком увеличении. Во-вторых, как показал опыт четырех пилотных регионов, для бюджета наблюдается определенный рост налоговых доходов ", - сообщил журналистам на семинаре министр инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян. Он отметил, что эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход может охватить от 30 до 50 тыс. жителей Свердловской области. С начала года в регионе зарегистрировано 3 тыс. самозанятых.