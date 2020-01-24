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СК изучает обстоятельства конфликта журналиста и сотрудников штрафстоянки в Югре

В телекомпании "СургутИнформ-ТВ" сообщили, что ее журналист получил травмы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 января. /ТАСС/. Следователи проверяют обстоятельства конфликта между сотрудниками штрафстоянки и корреспондентом телекомпании "СургутИнформ-ТВ" (Ханты-Мансийский автономный округ) Евгением Неупокоевым, в результате которого, как заявляют в СМИ, журналист получил различные травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

По информации генерального директора телекомпании Игоря Яроша, днем в пятницу Неупокоев снимал сюжет о деятельности штрафстоянки в Сургуте. "Накануне в нашу редакцию поступила жалоба на ее деятельность. Он выехал к ним, попытался взять комментарий. В этот момент на корреспондента напали, выбили из его рук камеру. Он пытался защищаться", - рассказал Ярош.

По его словам, корреспондент получил различные травмы, в частности, перелом пальца. "Он проходит обследование в больнице", - добавил собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ ТАСС сообщили, что по данному инциденту начата проверка. "Организована проверка. В ходе нее действиям лиц, причинивших корреспонденту телесные повреждения, будет дана юридическая оценка, в том о наличии в них состава преступления по ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов")", - сказал представитель пресс-службы. Санкция этой статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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