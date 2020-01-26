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Двое конкурсантов кубка по менеджменту "Управляй!" вышли в полуфинал "Лидеров России"

Полуфиналистами стали Дмитрий Федоров и Вячеслав Темняков

ТАСС, 26 января. Победитель и финалист студенческого кубка по менеджменту "Управляй!" стали полуфиналистами конкурса "Лидеры России", который проходит в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе конкурса.

"23-летние победитель и финалист кубка "Управляй!" платформы "Россия - страна возможностей", участники программы "Наставничество" клуба "Лидеров России" "Эльбрус" Дмитрий Федоров и Вячеслав Темняков вышли в полуфинал конкурса "Лидеры России", который проходит в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что всего в полуфинал в Уральском федеральном округе в 2020 году прошли 262 конкурсанта.

Организаторы конкурса уточнили, что Темняков является выпускником филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). "Мне приятно принимать участие в проектах платформы "Россия - страна возможностей", таких как кубок "Управляй!" и "Лидеры России". Эти проекты выявляют, с одной стороны, одинаковые управленческие компетенции, с другой - совершенно противоположные. Я также участвовал в октябре 2019 года в подготовке наблюдательного совета платформы в Сочи. Мне нравится платформа и идеи, которые она реализует, это реальная возможность социальных лифтов", - приводит пресс-служба слова Темнякова.

Он добавил, что с 19 лет работал коммерческим директором, а сейчас является административным директором компании.

Еще один полуфиналист проекта Федоров - выпускник Южно-Уральского государственного университета, индивидуальный предприниматель и владелец компании по разработке и производству детских развивающих наборов. "Хочу рассказать про возможности, которые я получил благодаря проектам платформы "Россия - страна возможностей", а именно - конкурсу "Лидеры России" и кубку "Управляй!". Это грант 500 тыс. рублей, который я получил после победы в "Управляй!" и благодаря которому сейчас обучаюсь в Москве, в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС", - цитирует его пресс-служба.

Особенности конкурсов

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. 28 октября стартовал дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах с января по март 2020 года, сразу после этого пройдет суперфинал.

Состязания кубка "Управляй" проходят в формате бизнес-игры для студентов в возрасте от 18 до 25 лет. Первый сезон прошел в 2017-2018 годах, в состязаниях приняли участие 16,5 тыс. человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

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