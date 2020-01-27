На Урале прокуратура проверит сообщения о высадке ребенка из автобусаза неоплату проезда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Прокуратура проверит информацию о высадке подростка из автобуса в Екатеринбурге в вечернее время из-за нехватки денег на проезд. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"Согласно сообщению, опубликованному в СМИ, кондуктор автобуса маршрута № 077 потребовал от 12-летнего мальчика, чтобы он покинул салон автобуса в связи с тем, что у того не хватило денег на оплату проезда. Подросток ехал вместе со своим другом. Несовершеннолетние пытались оплатить проезд при помощи одной "Е-карты", однако оплата прошла только за одного подростка. После чего кондуктор высадила 12-летнего мальчика в вечернее время в частном секторе в районе ул. 2 Новосибирская", - цитирует пресс-служба сообщение СМИ.

В прокуратуре добавили, что в данный момент устанавливается произошел ли инцидент в действительности. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетнего пассажира при проезде в общественном транспорте, запрошена необходимая документация в транспортной компании", - уточнили в пресс-службе.