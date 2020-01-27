Победителями уральского полуфинала "Лидеров России" стали представители четырех регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Участники из четырех регионов Уральского федерального округа (УрФО) вышли в финал конкурса "Лидеры России" по итогам полуфинала, который прошел в Екатеринбурге 25-26 января. Больше всего финалистов - из Свердловской области, говорится в сообщении, размещенном на сайте АНО "Россия - страна возможностей" в понедельник.

"Объявлены имена 30 финалистов третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России 2020", прошедших в суперфинал от Уральского федерального округа. Из них 14 человек представляют Свердловскую область, шесть - Тюменскую область, шесть - Челябинскую область и четыре человека - Ханты-Мансийский автономный округ. Участие в полуфинале приняли 262 конкурсанта", - говорится в сообщении.

В финал прошли сотрудники вузов, аппарата полномочного представителя президента в округе, бизнес-структур. Финал состоится весной в Сочи. Всего в течение двух дней полуфинала участники решали задачи различной степени сложности, посещали мастер-классы и лекции.

"Хочу отметить ряд интересных особенностей в составе участников полуфинала конкурса в Уральском федеральном округе. Среди конкурсантов много представителей династий энергетиков, металлургов, нефтяников, железнодорожников, экономистов, преподавателей и врачей. Еще одна особенность уральского полуфинала в том, что большой процент участников в своей работе прошел путь от специалиста до руководителя предприятия и подошли к испытаниям, уже имея серьезный управленческий опыт", - цитирует пресс-служба генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет АНО возглавляет президент России.