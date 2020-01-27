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Музей Юрия Левитана в Екатеринбурге откроют в октябре

Он появится в подвалах доходного дома купца Первушина на улице Радищева, 2, где в годы Великой Отечественной войны размещалась радиостудия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Музей диктора Юрия Левитана откроется в Екатеринбурге ко дню его рождения, 2 октября, сообщила в понедельник в Кральском региональном центре ТАСС министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

"Работы ведутся, открытие планируется ко дню рождения диктора, 2 октября 2020 года музей распахнет свои двери", - сказала она.

Учайкина отметила, что музей будет назван "Свердловск: говорит Москва". В департаменте информационной политики региона уточнили ТАСС, что музей будет открыт в подвалах доходного дома купца Первушина (улица Радищева, 2). На создание музея будут направлены средства из бюджета Свердловской области.

Музей Левитана станет вторым музеем, открытым в Год памяти и славы в Свердловской области, добавила Учайкина.

Ранее ТАСС сообщал, что в апреле в Екатеринбурге завершатся строительные работы в культурно-просветительском центре "Эрмитаж-Урал". Его открытие запланировано на 4 ноября 2020 года. Центр будет размещен в двух зданиях на улице Вайнера, в одном будут экспозиции, в другом - фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч. По словам Учайкиной, два новых музея станут брендами региона.

Юрий Левитан - диктор Всесоюзного радио Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию, народный артист СССР. Во время Великой Отечественной войны он был эвакуирован в Свердловск (Екатеринбург), где несколько лет озвучивал сводки Советского информбюро из подвального помещения дома Первушина, где была размещена студия.

Теги
РоссияЛевитан, Юрий БорисовичСвердловская область
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