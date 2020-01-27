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Участники драки в Нижневартовске, один из которых устроил стрельбу, разгромили кафе

В результате инцидента никто не пострадал, стрелявший пока не задержан

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 января. /ТАСС/. Участники драки со стрельбой в центре Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) ночью 26 января, где один из мужчин устроил стрельбу из охолощенного автомата, после инцидента разгромили местное кафе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Они сначала сидели в кафе, потом поехали к одному из жилых домов, где и случилась драка и стрельба. Потом они снова вернулись в кафе, где произвели погром. Участники допрашиваются полицией", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, стрелявший пока не задержан. "Оба происшествия - драка возле жилого дома и погром в кафе - объединены в одно производство по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - добавил представитель пресс-службы регионального управления МВД.

Ночью 26 января в дежурную часть полиции поступило сообщение о драке на Омской улице в Нижневартовске. На место происшествия были направлены наряды полиции. По прибытии сотрудников на место ни на улице, ни в подъездах жилого дома никто обнаружен не был. Около 13:00 в дежурную часть полиции поступило новое сообщение от жильцов многоквартирного дома по указанному адресу. При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что у одного из участников ночного происшествия в руках находилось оружие, из которого, предположительно, он произвел несколько выстрелов.

По предварительным данным, он стрелял из охолощенного автомата. В результате стрельбы пострадавших нет. Сотрудники полиции установили личность стрелявшего, им оказался житель дома 1988 года рождения.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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