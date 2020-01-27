В 58 классах и одной школе в Челябинске приостановлена учеба из-за гриппа и ОРВИ

ЧЕЛЯБИНСК, 27 января. /ТАСС/. Высокая заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Челябинске стала причиной приостановки занятий в 58 классах учебных заведений, одна школа закрыта на карантин полностью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по делам образования.

Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Ситуация с распространением ОРВИ в Челябинской области оценивается как предэпидемическая. Отмечается значительный прирост заболевших: за третью неделю 2020 года - на 48%, а за три дня четвертой недели - на 21%.

"На сегодняшний день в Челябинске занятия приостановлены в 58 классах и одной школе [из-за гриппа и ОРВИ]", - сказала собеседница агентства.

23 января со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Челябинской области сообщалось, что в медицинских учреждениях вводится масочный режим, а в социальных учреждениях попадают под запрет массовые мероприятия.