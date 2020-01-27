{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В 58 классах и одной школе в Челябинске приостановлена учеба из-за гриппа и ОРВИ

Ситуация с распространением ОРВИ в регионе оценивается как предэпидемическая

ЧЕЛЯБИНСК, 27 января. /ТАСС/. Высокая заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Челябинске стала причиной приостановки занятий в 58 классах учебных заведений, одна школа закрыта на карантин полностью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по делам образования.

Спецпроект на тему
Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Ситуация с распространением ОРВИ в Челябинской области оценивается как предэпидемическая. Отмечается значительный прирост заболевших: за третью неделю 2020 года - на 48%, а за три дня четвертой недели - на 21%.

"На сегодняшний день в Челябинске занятия приостановлены в 58 классах и одной школе [из-за гриппа и ОРВИ]", - сказала собеседница агентства.

23 января со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Челябинской области сообщалось, что в медицинских учреждениях вводится масочный режим, а в социальных учреждениях попадают под запрет массовые мероприятия.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Свердловские сельхозпроизводители получат субсидии на 7,6 млрд рублей
Средства выделяются на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, на повышение уровня экологической безопасности производства, повышение плодородия и качества почв
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС