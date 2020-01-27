{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свердловские сельхозпроизводители получат субсидии на 7,6 млрд рублей

Средства выделяются на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, на повышение уровня экологической безопасности производства, повышение плодородия и качества почв

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Субсидии в размере 7,6 млрд рублей будут выделены на поддержку сельскохозяйственного производства в Свердловской области в 2020-2022 гг. Соответствующая информация содержится в приказе регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, опубликованном в понедельник на портале правовой информации области.

В соответствии с текстом приказа, профильным министерством утверждается распределение субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 2020-2022 гг.

В 2020 году размер субсидий составит 2,8 млрд рублей, из них - 471,7 млн из федерального бюджета и 2,3 млрд - из областного. В 2021 году на эти цели будет выделено 2,5 млрд рублей, в том числе 449,3 млн - федеральные средства, а 2,1 млрд - областные. В 2022 году финансирование составит 2,3 млрд руб., их них из федерального бюджета поступит 450,2 млн и 1,8 млрд руб. из областного.

Субсидии, согласно тексту приказа, выделяются на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, на повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, на повышение плодородия и качества почв и выплату страховых премий. Также финансирование пойдет на поддержку собственного производства молока, племенного животноводства, элитного семеноводства и на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
В 58 классах и одной школе в Челябинске приостановлена учеба из-за гриппа и ОРВИ
Ситуация с распространением ОРВИ в регионе оценивается как предэпидемическая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС