Свердловские сельхозпроизводители получат субсидии на 7,6 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Субсидии в размере 7,6 млрд рублей будут выделены на поддержку сельскохозяйственного производства в Свердловской области в 2020-2022 гг. Соответствующая информация содержится в приказе регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, опубликованном в понедельник на портале правовой информации области.

В соответствии с текстом приказа, профильным министерством утверждается распределение субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 2020-2022 гг.

В 2020 году размер субсидий составит 2,8 млрд рублей, из них - 471,7 млн из федерального бюджета и 2,3 млрд - из областного. В 2021 году на эти цели будет выделено 2,5 млрд рублей, в том числе 449,3 млн - федеральные средства, а 2,1 млрд - областные. В 2022 году финансирование составит 2,3 млрд руб., их них из федерального бюджета поступит 450,2 млн и 1,8 млрд руб. из областного.

Субсидии, согласно тексту приказа, выделяются на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, на повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, на повышение плодородия и качества почв и выплату страховых премий. Также финансирование пойдет на поддержку собственного производства молока, племенного животноводства, элитного семеноводства и на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород.