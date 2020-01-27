Первый котлован под вторую ветку метро в Екатеринбурге планируют сделать к 2022 году

В июле прошлого года Высокинский сообщал, что строительство второй ветки метро в Екатеринбурге планируется начать в 2021 году. После большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре глава города сказал ТАСС, что власти Екатеринбурга уже готовят проект второй ветки метро. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что поддержка президента дает уверенность в ее появлении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Первый котлован для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге планируется сделать к 2022 году, сообщил в понедельник глава города Александр Высокинский на встрече со студентами Уральского Федерального университета (УрФУ).

"Проектирование технологическое заканчивается. С точки зрения срока технологического строительства метро, это пять-восемь лет. Я рассчитываю, что первый котлован надо делать к 2022 году", - сказал Высокинский.

По слова полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, строительство второй ветки метро в Екатеринбурге оценивается в 80 млрд рублей.

Екатеринбургский метрополитен был запущен в 1991 году и в то время носил название "Свердловский метрополитен". Он состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек. По словам Куйвашева, на проектирование второй ветки метро требуется более миллиарда рублей.