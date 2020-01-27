Новую дорогу между старой и современной частью Нижневартовска построят за счет нацпроекта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 января. /ТАСС/. Строители в Нижневартовске, втором по численности населения городе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, приступили к возведению новой дороги, которая соединит современную и старую части муниципалитета. Новая трасса заменит старую, перегруженную, ее строительство стало возможным благодаря реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил в понедельник ТАСС заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Максим Коротаев.

Нижневартовск с населением более 276,5 тыс. человек располагается в восточной части Югры, в районе крупного Самотлорского месторождения нефти. Это один из городов России с численностью населения свыше 200 тыс. человек, который попал в национальный проект. По данным местных властей, в 2019 году благодаря нацпроекту в городе прошла самая масштабная ремонтная кампания. Было отремонтировано 14 участков дорог общей протяженностью 17,5 км. На эти цели было выделено из бюджетов всех уровней около 550 млн рублей.

"Речь идет о дороге в так называемую старую часть города, куда сейчас ведет лишь одна трасса - улица Лопарева, построенная много лет назад и имеющая по одной полосе в каждую сторону. Это важная дорога - очень плотно развивается здесь город, застраиваются новые микрорайоны высотными домами, численность населения растет, а расширить, реконструировать нынешнюю трассу возможности нет, поскольку застройка очень плотная. <…> Поэтому было принято решение возвести параллельно ей новую дорогу, современную, четырехполосную, работы стартовали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, речь о возведении новой дороги шла около 10 лет, но перейти от слов к делу удалось только благодаря участию города в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "Нынешняя дорога давно работает в режиме перегрузки, на ней регулярно пробки, она не имеет ни ливневой канализации, ни хороших тротуаров. Вопрос строительства там дороги назрел уже давно, лет десять о нем точно уже говорят, но стоимость проекта большая. До появления нацпроектов источника финансирования в таком объеме не было", - уточнил Коротаев.

В свою очередь в пресс-службе администрации Нижневартовска ТАСС сообщили, что полностью дорогу планируется сдать в 2024 году. "Заключен контракт на строительство первого этапа, который будет завершен в конце 2021 года. Всего предполагается четыре этапа, а полное открытие дороги в 2024 году. Стоимость проекта - 1,7 млрд рублей, основной объем выделен из федерального бюджета, а также это средства округа и города", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время строители проводят выторфовку дороги и обратную ее засыпку песком, поскольку глубина залегания торфа местами достигает 8 м. По информации администрации Нижневартовска, общая протяженность новой дороги составит 3,3 км. Она будет четырехполосной, по две полосы в каждую сторону, соответствовать всем современным стандартам, иметь ливневую канализацию, велодорожки, систему освещения, тротуары. Ширина проезжей части составит - 15 м, тротуара - 3 м.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.