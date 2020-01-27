Прокуратура проверит сообщения о нарушении трудовых прав водителей скорой помощи на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку после опубликованной в СМИ информации о нарушении трудовых прав водителей городской скорой помощи. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областной прокуратуры.

Ранее в понедельник екатеринбургский портал E1 сообщил, что водители трех подстанций скорой помощи в Екатеринбурге планируют бойкотировать смену в ночь на 1 февраля. В управлении здравоохранения городской администрации добавили, что ситуация не скажется на качестве и доступности медицинской помощи.

"Установлено, что в настоящее время работа машин скорой медицинской помощи организована на основании муниципального контракта, заключенного между ООО "Эффективная система здравоохранения" и МБУ "Станция скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса", срок действия которого истекает 31 января 2020 года. Водители, оказывающие услуги в рамках названного контракта, официально трудоустроены и имеют все социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в связи с истечением срока приведенного контракта с 1 февраля 2020 года оказание услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи класса "В" будет осуществляться ООО "Феникс-Логистика" как победителем аукциона. "При этом, согласно публикациям в СМИ, руководством ООО "Феникс-Логистика" предложено водителям зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и продолжить свою деятельность в рамках гражданско-правового договора", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в ходе надзорных мероприятий прокуратура города установит, в каких подстанциях скорой медицинской помощи руководством ООО "Феникс-Логистика" предложено перейти водителям на гражданско-правовой договор, даст оценку законности действий юридического лица и МБУ "Станция скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса", проверит соблюдение требований трудового законодательства, законодательства о здравоохранении.