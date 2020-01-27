{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура проверит сообщения о нарушении трудовых прав водителей скорой помощи на Урале

Ранее сообщалось о намерении водителей трех подстанций скорой помощи в Екатеринбурге бойкотировать смену в ночь на 1 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку после опубликованной в СМИ информации о нарушении трудовых прав водителей городской скорой помощи. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областной прокуратуры.

Ранее в понедельник екатеринбургский портал E1 сообщил, что водители трех подстанций скорой помощи в Екатеринбурге планируют бойкотировать смену в ночь на 1 февраля. В управлении здравоохранения городской администрации добавили, что ситуация не скажется на качестве и доступности медицинской помощи.

"Установлено, что в настоящее время работа машин скорой медицинской помощи организована на основании муниципального контракта, заключенного между ООО "Эффективная система здравоохранения" и МБУ "Станция скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса", срок действия которого истекает 31 января 2020 года. Водители, оказывающие услуги в рамках названного контракта, официально трудоустроены и имеют все социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в связи с истечением срока приведенного контракта с 1 февраля 2020 года оказание услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи класса "В" будет осуществляться ООО "Феникс-Логистика" как победителем аукциона. "При этом, согласно публикациям в СМИ, руководством ООО "Феникс-Логистика" предложено водителям зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и продолжить свою деятельность в рамках гражданско-правового договора", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в ходе надзорных мероприятий прокуратура города установит, в каких подстанциях скорой медицинской помощи руководством ООО "Феникс-Логистика" предложено перейти водителям на гражданско-правовой договор, даст оценку законности действий юридического лица и МБУ "Станция скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса", проверит соблюдение требований трудового законодательства, законодательства о здравоохранении.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Ансамбль Николаевского монастыря передали Екатеринбургской епархии
Комплекс из 17 объектов находится в Верхотурье
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС