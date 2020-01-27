Ансамбль Николаевского монастыря передали Екатеринбургской епархии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Территориальное управление Росимущества в Свердловской области передало в собственность Екатеринбургской епархии комплекс "Ансамбль Николаевского монастыря". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления в понедельник.

"Территориальное управление Росимущества в Свердловской области передало в собственность Централизованной религиозной организации Екатеринбургская епархия Русской православной церкви единый <...> комплекс "Ансамбль Николаевского монастыря", - говорится в сообщении.

Ансамбль Николаевского монастыря является объектом культурного наследия федерального значения и состоит из 17 объектов, находящихся в городе Верхотурье Свердловской области, говорится в сообщении.

Основание монастыря относится к 1604 году. В годы советской власти в монастыре размещалась колония для несовершеннолетних преступников. В 1990 г. Верхотурский Николаевский монастырь был возрожден к духовной жизни. Важнейшим событием в монастыре стал день 25 сентября 1992 г., когда из Екатеринбурга в храм Преображения Господня были перенесены мощи Св. Симеона Праведного, говорится на сайте монастыря.