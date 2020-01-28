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Рейс "Аэрофлота" из Сургута в Москву задержан на 11,5 часов по технической причине

Пассажиры рассажены на два других рейса "Аэрофлота" до Москвы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 января. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании "Аэрофлот" из Сургута в Москву (Шереметьево) задержан на 11,5 часов по технической причине. Об этом сообщили ТАСС во вторник в справочной аэропорта.

"Вылет борта рейсом SU1511 задержан до 15:55 (13:55 мск) по технической причине. Пассажиры рассажены на два других рейса "Аэрофлота" из Сургута до Москвы", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта Сургут, самолет рейсом SU1511 по расписанию должен был вылететь в 04:30 (02:30 мск). Таким образом он задержан на 11,5 часов.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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