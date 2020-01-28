Эксперт: коронавирус не повлияет на рынок туризма, если не затронет другие страны Азии

"Если в том виде инфекция не распространяется, то туризм это переживет легко, потому что Китай - это все равно ограниченная доля рынка. Но если инфекция распространится по другим странам Юго-Восточной Азии, и последуют за ними рекомендации Роспотребнадзора, Ростуризма и других регуляторов о нежелательности взаимодействия с этими странами, и коснутся таких стран, как Таиланд и Вьетнам, и произойдет это в кратчайшие сроки, то тогда ситуация, вполне вероятно, выйдет из-под контроля, и потребуется принятие иных мер для спасения сектора. На данный момент она для туристического рынка не опасна", - сказал Мальцев.