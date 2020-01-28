Энергоблок Белоярской АЭС на Урале возобновил работу после первого капремонта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Первая серийная партия МОКС-топлива (от англ. mixed-oxide fuel) загружена в реактор 4-го энергоблока Белоярской АЭС (Свердловская область, входит в АО "Концерн Росэнергоатом"). Энергоблок возобновил работу после первого капитального ремонта, сообщается в материалах, размещенных во вторник департаментом коммуникаций концерна.

"Первая серийная партия МОКС-топлива загружена в реактор БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС (Свердловская обл.). По итогам первого в своей истории капитального ремонта блок успешно возобновил работу", - говорится в сообщении.

В отличие от традиционного для атомной энергетики обогащенного урана, сырьем для производства таблеток МОКС-топлива выступают оксид плутония, наработанного в энергетических реакторах, и оксид обедненного урана, который получают путем обесфторивания гексафторида обедненного урана - так называемых вторичных "хвостов" обогатительного производства.

Первая партия МОКС-топлива, которая была загружена в активную зону реактора, состоит из 18 тепловыделяющих сборок (ТВС), которые были изготовлены на Горно-химическом комбинате (Железногорск, Красноярский край) с использованием обедненного урана и плутония. В 2020 году электроэнергетический и топливный дивизионы Росатома планируют загрузить в реактор энергоблока № 4 Белоярской АЭС еще 180 ТВС. "В 2021 году планируется сформировать активную зону БН-800 с полной загрузкой уран-плутониевым топливом и впервые в истории российской атомной энергетики обеспечить эксплуатацию "быстрого" реактора с использованием исключительно МОКС-топлива", - отмечается в сообщении концерна. Промышленная фабрикация МОКС-топлива началась в конце 2018 года на площадке Горно-химического комбината.

Белоярская АЭС - единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Объем вырабатываемой электроэнергии составляет порядка 16% от общего объема электроэнергии Свердловской энергосистемы. Станция сооружена в три очереди: первая очередь - энергоблоки № 1 и № 2 с реактором АМБ, вторая очередь - энергоблок №3 с реактором БН-600, третья очередь - энергоблок № 4 с реактором БН-800.

АО "Концерн Росэнергоатом" - ведущее предприятие крупнейшего дивизиона "Электроэнергетический" госкорпорации "Росатом". Концерн является крупнейшей генерирующей компанией в России и второй в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России и ПАТЭС, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании.