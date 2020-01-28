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Хор Свердловской филармонии выступит во Франции с произведениями Бетховена

Пять концертов с участием коллектива пройдут на фестивале La Folle Journee с 30 января по 2 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Симфонический хор Свердловской филармонии выступит в городе Нант (Франция) на фестивале La Folle Journee ("Безумные дни"), посвященном в 2020 году творчеству Людвига ван Бетховена. Во французском городе участники хора выступят с 30 января по 2 февраля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Свердловской филармонии.

"Почти шесть часов бетховенской музыки преподнесет французскому Нанту Симфонический хор Свердловской филармонии: с 30 января по 2 февраля он станет участником знаменитого фестиваля La Folle Journee. Бетховенская тема объединит почти 300 концертов фестиваля, программы симфонического хора не будут исключением. Пять концертов с участием коллектива пройдут в alma mater La Folle Journee - Дворце конгрессов Нанта. Они станут частью международного культурного проекта "Русские сезоны" во Франции, представляющего лучшие творческие силы России за рубежом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, центральным сочинением в гастрольных программах хора станет Девятая симфония Бетховена, вошедшая в историю мировой культуры как одно из величайших творений. Вместе с Симфоническим хором в Нант пребывает делегация от Свердловской филармонии, которая занимается подготовкой и проведением российской версии фестиваля - "Безумные дни в Екатеринбурге". "Творческая группа воочию будет наблюдать течение нантовского концертного марафона и знакомиться с артистами, которые станут посланниками La Folle Journee на "Безумных днях в Екатеринбурге" - в июле 2020 года", - уточнили в пресс-службе филармонии.

Приглашение коллективов Свердловской филармонии для участия в La Folle Journee давно стало доброй традицией. Впервые фестиваль принял уральцев в 2007 году, а с 2015 года, вслед за Нантом и Токио, ежегодно проходит в Екатеринбурге. Симфонический хор третий раз прилетает во Францию на La Folle Journee. "По мнению известного французского продюсера Рене Мартена, "послушав выступление этого коллектива понимаешь, что такое красота"", - добавили в пресс-службе.

"Безумные дни" - международный музыкальный фестиваль, проходящий с 1995 года во Франции, а позже в Испании, Бразилии, Японии, Польше и России. Екатеринбург является единственным российским городом, принимающим фестиваль "Безумные дни". В 2019 году фестиваль "Безумные дни" в Екатеринбурге собрал рекордные 36 тыс. слушателей.

Теги
РоссияФранцияСвердловская область
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