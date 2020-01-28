Свердловское УФАС нашло нарушения закона в закупке школьного питания на 86,5 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило нарушения в закупке школьного питания на 86,5 млн рублей. В соответствии с решением управления, департаменту экономики администрации города Екатеринбурга как организатору закупки и пяти школам как заказчикам предписывается устранить нарушения до 17 февраля, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального УФАС.

"Организатору совместных торгов в лице департамента экономики администрации города Екатеринбурга, заказчикам в лице МБОУ СОШ №86, МБОУ СОШ №20, МБОУ СОШ №21, МБОУ СОШ №84, МБОУ СОШ №52, его комиссии в срок до 17 февраля 2020 года устранить нарушение закона о контрактной системе <…> путем отмены всех составленных в ходе проведения закупки протоколов, внесения изменений в закупочную документацию в части устранения выявленных нарушений, продления срока подачи заявок и завершения процедуры проведения закупки в соответствии с требованиями закона о контрактной системе", - говорится в тексте предписания. В соответствии с текстом решения, с жалобой обратилось ООО "Фортуна АА", указав, что положения конкурсной документации не соответствуют требованиям закона. Начальная (максимальная) цена контракта составила 86,5 млн рублей.

Всего по итогам 2019 года по закупкам услуг питания в школах и детских садах было зарегистрировано 25 жалоб, по 14 выявлены нарушения, выдано 10 предписаний.

Как пояснил журналистам заместитель руководителя Свердловского УФАС - начальник отдела контроля закупок Антон Трофимов на пресс-конференции в уральском информационном центре ТАСС, проблема состоит в том, что при организации питания сами заказчики не вполне компетентны в плане подготовки документации. "Это один из таких, наверное, наиболее опасных моментов, когда закупку мы можем и отменить, <...> или внести изменения", - сказал он.

Трофимов отметил, что ФЗ-223 позволяет составить компаниям с госучастием (в том числе школам) свое положение о закупках. "Они могут прописать все что угодно. По 223-му закону очень сложно пройти по конкурсам. Были жалобы, что участники аукциона просто не могли разобраться в таком положении. Каждый написал себе по сути отдельный закон. На прошлой неделе отменили закупку, потому что [аукционная] документация не соответствовала их же положению", - добавил он.