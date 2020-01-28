Жителю Челябинской области предложили подключить газ почти за 17 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 28 января. /ТАСС/. Жителю города Кыштыма Челябинской области, который хотел провести газ к своему дому, компания "Газпром газораспределение Челябинск" предложила сделать это за 16,9 млн рублей. Челябинское Управление ФАС России проверяет законность предложения, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления.

"Житель Кыштыма обратился в АО "Газпром газораспределение Челябинск" за получением технических условий подключения дома к газу. В ответ компания сообщила о возможности такого присоединения к газопроводу, расположенному на расстоянии 12 километров, за 16,9 млн рублей. <...> После изучения всех обстоятельств Челябинское УФАС России даст оценку действиям компании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Газпром газораспределение Челябинск" ТАСС сообщили, что, согласно информации, предоставленной ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", газораспределительная станция Кыштыма исчерпала свою пропускную способность. <...> Поэтому был рассчитан альтернативный вариант подключения от газораспределительной станции "Тайгинка", расположенной на расстоянии более 12 км. Стоимость такого подключения была рассчитана по утвержденным тарифам и ставкам.