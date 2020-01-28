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На Урале ожидаются 36-градусные морозы

В регионах прогнозируют снег и изморозь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Снегопад и сильные морозы ожидаются в регионах Уральского федерального округа, сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах и пресс-службах МЧС по региону.

"Действительно, морозы вернулись [в Свердловскую область]. Обстановка схожая и в Курганской области, тоже морозно будет, и в Челябинской. [Похолодание будет] 2-3 дня, днем 31 числа уже будет заметно теплее", - сказала ТАСС главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 января в регионе ожидается переменная облачность, изморозь, ночью температура в некоторых районах области опустится до 32 градусов ниже нуля. Осадки в виде снега возможны 30 и 31 января.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на среду в регионе похолодает до минус 23 - 28 градусов, а в горах и низинах - до минус 28 - 33 градусов. Усиление мороза ожидается 29 января в Тюменской области: по данным пресс-службы МЧС по региону, температура воздуха ночью опустится до минус 30 градусов.

Как сообщается во вторник на сайте регионального главка МЧС, в Югре 29 января ожидается понижение температуры воздуха. "По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 января в Югре ожидается морозная погода: в отдельных районах температура ночью до минус 25-30 градусов, при прояснениях - до минус 36 градусов. По предварительным прогнозам, морозная погода сохранится до 31 января", - говорится в сообщении.

По данным МЧС по Ямало-Ненецкому федеральному округу, 29 января температура воздуха в некоторых районах опустится до минус 34 градусов. Местами возможен небольшой снег.

Теги
РоссияКурганская областьСвердловская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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