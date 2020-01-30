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Китайская вирусная пневмония

В Югре создали штаб для контроля ситуации с коронавирусом

Власти округа заявили, что система здравоохранения ХМАО готова к оказанию помощи пациентам с коронавирусом, если они появятся

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры создали штаб, который будет в оперативном режиме следить за ситуацией с коронавирусом в регионе и координировать работу ведомств и предприятий. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

"Мы сегодня договорились о создании аналога федерального штаба на территории автономного округа. Этот штаб возглавлю я. Заместителем моим будет Майя Соловьева, как руководитель территориального управления Роспотребнадзора. Штаб будет работать систематически и оперативно контролировать ситуацию, координировать работу ведомств", - сказал заместитель главы региона.

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По его словам, в Югре приняты все необходимые приказы. Департаментом здравоохранения, в частности, согласован окружной методический план, предписывающий систему взаимодействия всех ведомств. "Тех, которые контролируют въезд - выезд, транспортники, социальные службы, гражданская оборона, службы департамента здравоохранения, Роспотребнадзора, муниципалитеты, предприятия, бизнес. Расписано, что кому делать", - уточнил Кольцов.

Он добавил, что в Югре имеются необходимые запасы лекарств, материально-техническая база, идет активное обучение медицинских работников с особенностями работы с коронавирусом.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил, что система здравоохранения округа готова к оказанию помощи пациентам с коронавирусом, если они появятся в автономном округе. "Инфекционных коек у нас более 700 в регионе. При необходимости мы готовы развернуть дополнительные койки реанимационные. Имеются необходимые аппараты искусственного дыхания. Имеются специалисты и все препараты", - сказал он.

К четвергу общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 7711 человек, из них 170 умерли. 

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округКитайская вирусная пневмония
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