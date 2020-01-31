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РЖД закупят 120 электровозов у завода "Уральские локомотивы" в 2020 году

Всего предприятие выпустило для компании тысячу электровозов 2ЭС6 "Синара"
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Описание
Тысячный электровоз 2ЭС6 "Синара" на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме во время торжественной передачи "Российским железным дорогам"
© Донат Сорокин/ТАСС
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель генерального директора – начальник дирекции тяги ОАО РЖД Олег Валинский и председатель Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, руководитель проекта с российской стороны Дмитрий Пумпянский
© Донат Сорокин/ТАСС
Торжественная передача тысячного электровоза 2ЭС6 "Синара" "Российским железным дорогам"
© Донат Сорокин/ТАСС
Генеральный директор завода "Уральские локомотивы" Олег Спаи
© Донат Сорокин/ТАСС
Электровозы 2ЭС6 "Синара"
© Донат Сорокин/ТАСС
В кабине тысячного электровоза 2ЭС6 "Синара"
© Донат Сорокин/ТАСС
Здание завода "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" планируют закупить 120 электровозов у завода "Уральские локомотивы" в течение 2020 года, сообщил в пятницу заместитель генерального директора - начальник дирекции тяги РЖД Олег Валинский на торжественной передаче тысячного электровоза 2ЭС6 "Синара" "Российским железным дорогам".

"Всего в этом году мы хотим у вас ["Уральских локомотивов"] купить 120 локомотивов", - сказал Валинский.

Грузовой двухсекционный электровоз постоянного тока 2ЭС6 "Синара", выпускаемый на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме, стал первым локомотивом в линейке перспективного российского подвижного состава нового поколения. Эти машины успешно эксплуатируются на самых сложных участках железных дорог Урала и Сибири, в суровом климате и тяжелых условиях сильно пересеченной местности.

"В то время, когда "Российские железные дороги" сегодня формируют новый заказ и новые подходы к железнодорожному транспорту, компания "Уральские локомотивы" в полной мере соответствует всем стандартам. Уверен, что сегодняшнее событие [передача электровоза РЖД] послужит стартом отсчета уже тысячных локомотивов, и мы обязательно отметим и две, и три, и пять, и десять тысяч", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Компания "Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.

ООО "Уральские локомотивы" - совместное предприятие группы "Синара" и концерна "Сименс АГ", созданное в 2010 году с целью партнерства в области железнодорожного машиностроения.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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