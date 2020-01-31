РЖД закупят 120 электровозов у завода "Уральские локомотивы" в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" планируют закупить 120 электровозов у завода "Уральские локомотивы" в течение 2020 года, сообщил в пятницу заместитель генерального директора - начальник дирекции тяги РЖД Олег Валинский на торжественной передаче тысячного электровоза 2ЭС6 "Синара" "Российским железным дорогам".

"Всего в этом году мы хотим у вас ["Уральских локомотивов"] купить 120 локомотивов", - сказал Валинский.

Грузовой двухсекционный электровоз постоянного тока 2ЭС6 "Синара", выпускаемый на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме, стал первым локомотивом в линейке перспективного российского подвижного состава нового поколения. Эти машины успешно эксплуатируются на самых сложных участках железных дорог Урала и Сибири, в суровом климате и тяжелых условиях сильно пересеченной местности.

"В то время, когда "Российские железные дороги" сегодня формируют новый заказ и новые подходы к железнодорожному транспорту, компания "Уральские локомотивы" в полной мере соответствует всем стандартам. Уверен, что сегодняшнее событие [передача электровоза РЖД] послужит стартом отсчета уже тысячных локомотивов, и мы обязательно отметим и две, и три, и пять, и десять тысяч", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Компания "Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.

ООО "Уральские локомотивы" - совместное предприятие группы "Синара" и концерна "Сименс АГ", созданное в 2010 году с целью партнерства в области железнодорожного машиностроения.