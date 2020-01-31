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Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек

По информации МЧС, в "Фан Фане" сработала пожарная сигнализация

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Срабатывание пожарной сигнализации стало причиной эвакуации торгового центра "Фан Фан" в Екатеринбугре. Всего здание покинули 1,5 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Предварительно причина эвакуации - ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Была проведена эвакуация посетителей ТЦ. Было эвакуировано 1,5 тыс. человек, их них 200 детей", - сообщили в пресс-службе.

Торговый центр Екатеринбурга "Фан Фан" расположен в юго-западном районе города Екатеринбурга.

Теги
РоссияСвердловская область
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