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В Екатеринбурге горит четырехэтажное здание

Площадь пожара составляет 500 кв. м

ТАСС, 1 февраля. Пожар площадью 500 кв. м произошел в неэксплуатируемом четырехэтажном здании в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Свердловской области.

"1 февраля в 03:30 (01:30 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом 4-этажном строении по улице Стахановской в городе Екатеринбурге. Горят стены и перекрытия на площади 500 кв. м. Быстрому распространению огня способствуют пустотные деревянные перекрытия здания", - говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. Пожарные пытаются не допустить распространения огня. В ликвидации возгорания участвуют 67 человек, задействовано 19 единиц техники, отмечается в сообщении.

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РоссияСвердловская область
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