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Китайская вирусная пневмония

Студентка из КНР, у которой обнаружили коронавирус, поступила к врачам с симптомами ОРЗ

По словам главврача областной клинической инфекционной больницы Тюменской области Ольги Сиюткиной, состояние девушки оценивается как удовлетворительное

ТЮМЕНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Студентка из Китая, у которой 31 января выявили коронавирус, поступила к врачам в Тюмени с легкими симптомами ОРЗ. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главного врача областной клинической инфекционной больницы Тюменской области Ольги Сиюткиной.

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Накануне в России выявили два подтвержденных случая инфекции - у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.

"Состояние девушки, у которой был подтвержден коронавирус, на сегодня оценивается как удовлетворительное. Она поступила с легкими симптомами ОРЗ, ее самочувствие не ухудшалось. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, она под наблюдением медиков областной клинической инфекционной больницы", - приводятся в сообщении слова Сиюткиной.

По ее данным, у молодых людей, которые контактировали со студенткой, никаких симптомов не появилось, они продолжают оставаться под наблюдением.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщил, что в регионе предприняты все необходимые меры для нераспространения заболевания. Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что болезнь у двоих пациентов с подтвержденными случаями коронавируса протекает в легкой форме, без серьезных клинических проявлений.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.

 

Теги
РоссияКитайПопова, Анна ЮрьевнаТюменская областьМоор, Александр ВикторовичКитайская вирусная пневмония
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