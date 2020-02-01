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Школы в Тюмени приостановят работу из-за превышения эпидпорога по ОРВИ и гриппу

Карантин продлится с 3 по 8 февраля

ТЮМЕНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Тюменские школы приостановят образовательный процесс из-за превышения заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщила в субботу на брифинге руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"Все школы сейчас, конечно, приостановят [занятия]. Но не в связи с ситуацией с коронавирусом, а в связи с ситуацией по ОРВИ и гриппу. Мы перешли порог по городу Тюмени. Сегодня появится информация на нашем сайте. Поэтому ограничительные мероприятия будут введены в связи с ОРВИ и гриппом", - сказала она.

По данным с сайта администрации Тюмени, карантин продлится с 3 по 8 февраля. По словам Шарухо, ограничительные мероприятия не коснутся студентов, так как самый большой процент заболевших ОРВИ и гриппом приходится на детей в возрасте 7-14 лет.

Теги
РоссияТюменская область
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