{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Военные спасатели перебазировались в Казахстан для обеспечения посадки "Союза МС-13"

Транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ5-1 вылетели с военного аэродрома Упрун в Челябинской области

ТАСС, 3 февраля. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа завершила перебазирование в Казахстан для обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-13". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

Посадка пилотируемого корабля запланирована на 6 февраля, возвращаются российский космонавт Александр Скворцов, а также астронавты Лука Пармитано (Италия) и Кристина Кук (США).

"Десять транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1 Центрального военного округа вылетели с военного аэродрома Упрун в Челябинской области на оперативные аэродромы в Казахстане. На борту вертолетов - все необходимое оборудование для обеспечения посадки и оказания первой медицинской помощи экипажу спускаемого аппарата", - уточняется в сообщении.

Ранее в Казахстан вылетели два вертолета Ми-8МВ5-1, три военно-транспортных самолета Ан-12 и Ан-26, а также 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-спасательных машин. "В операции по обеспечению посадки спускаемого аппарата будет задействовано 12 вертолетов, три самолета, 20 единиц специальной техники, а также около 200 человек личного состава", - добавили в пресс-службе.

Поисковый командный пункт сформирован 1 июля 1999 году в поселке Увельский Челябинской области. 15 февраля 2018 года он включен в состав сформированной 17-й бригады армейской авиации 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Почти за 20 лет личный состав и техника привлекались к отработке более 70 запусков и последующих посадок космических кораблей "Союз", эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных.

Теги
КазахстанРоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Ростех создал АО "Концерн "Уралвагонзавод"
Концерн стал головной организацией научно-производственной корпорации УВЗ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС