Военные спасатели перебазировались в Казахстан для обеспечения посадки "Союза МС-13"

ТАСС, 3 февраля. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа завершила перебазирование в Казахстан для обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-13". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

Посадка пилотируемого корабля запланирована на 6 февраля, возвращаются российский космонавт Александр Скворцов, а также астронавты Лука Пармитано (Италия) и Кристина Кук (США).

"Десять транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1 Центрального военного округа вылетели с военного аэродрома Упрун в Челябинской области на оперативные аэродромы в Казахстане. На борту вертолетов - все необходимое оборудование для обеспечения посадки и оказания первой медицинской помощи экипажу спускаемого аппарата", - уточняется в сообщении.

Ранее в Казахстан вылетели два вертолета Ми-8МВ5-1, три военно-транспортных самолета Ан-12 и Ан-26, а также 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-спасательных машин. "В операции по обеспечению посадки спускаемого аппарата будет задействовано 12 вертолетов, три самолета, 20 единиц специальной техники, а также около 200 человек личного состава", - добавили в пресс-службе.

Поисковый командный пункт сформирован 1 июля 1999 году в поселке Увельский Челябинской области. 15 февраля 2018 года он включен в состав сформированной 17-й бригады армейской авиации 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Почти за 20 лет личный состав и техника привлекались к отработке более 70 запусков и последующих посадок космических кораблей "Союз", эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных.